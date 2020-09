Jumping Amsterdam geschrapt vanwege coronavirus

Jumping Amsterdam gaat eind januari niet door. De organisatie van het paardensportevenement heeft besloten de eerstkomende editie vanwege het coronavirus te schrappen.

“Deze beslissing viel ons heel, heel moeilijk”, vertelt Paul Riemens, directeur van de RAI in Amsterdam en tevens bestuursvoorzitter van Jumping Amsterdam. “We gaan de teamspirit en het samenzijn met alle betrokkenen, het publiek, de deelnemers, partners, vrijwilligers en exposanten ontzettend missen. Maar we willen geen enkel risico nemen wat betreft ieders gezondheid. En vanuit financieel oogpunt is het niet verantwoord om kosten te gaan maken in een tijd waarin de onzekerheid heerst en maatregelen continu aangepast worden. Om de continuïteit van Jumping Amsterdam op de lange termijn te kunnen waarborgen, is het daarom verstandiger om één jaar over te slaan en onze pijlen te richting op de editie van 2022.”

Jumping Amsterdam zou worden gehouden van 28 tot en met 31 januari.