Medvedev in drie sets langs landgenoot Roeblev op US Open

De Russische tennisser Daniil Medvedev heeft zich ten koste van Andrej Roeblev verzekerd van een plek in de halve eindstrijd van de US Open. De finalist had maar drie sets nodig om zich te ontdoen van zijn landgenoot: 7-6 (6) 6-3 7-6 (5).

Roeblev liet in de eerste set drie setpunten onbenut. Na een 6-3-voorsprong in de tiebreak van de eerste set verloor hij vijf punten op een rij.

Medvedev, die tijdens de US Open nog zonder setverlies is, treft bij de laatste vier de winnaar van het duel tussen de Oostenrijker Dominic Thiem en Alex de Minaur uit Australiƫ.