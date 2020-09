Motorcrosser Herlings na val niet in Grote Prijs Faenza

Jeffrey Herlings (KTM) start woensdag niet in de Grote Prijs van Faenza, de zesde manche van het WK motorcross. De 25-jarige Nederlander, de wereldkampioen MXGP van 2018, viel zwaar tijdens de vrije training en liep daarbij een nekblessure op. Er is nog niet veel bekend over de ernst van zijn blessure.

Herlings won zondag nog beide manches tijdens de Grote Prijs van Italiƫ, ook op het circuit van Faenza. Hij is ook leider in de WK-tussenstand met 263 punten, zestig punten meer dan eerste achtervolger en zevenvoudig wereldkampioen Antonio Cairoli.