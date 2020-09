Ritwinnaar Ewan: het was close

Opnieuw moest Caleb Ewan in de laatste tientallen meters om de Ier Sam Bennett heen sprinten om de ritwinst in de Tour de France op te eisen. Het lukte hem in de derde etappe en woensdag in de elfde rit, ditmaal met miniem verschil. “Nee, ik was niet zeker. Het was close, maar ik ben superblij met mijn twee ritzeges”, vertelde de Australiër van Lotto-Soudal in Poitiers.

Ewan vond het een lastige finale. “Het was zeer, zeer hectisch. Ik was goed naar voren gebracht, maar zeker met de wind op kop was het lastig. Ik viel iets terug, maar wist dat ik moest wachten tot er een gaatje zou vallen.”

Dat gebeurde pas in de laatste 100 meter. “Het was een gekke sprint. Ik kwam laat naar voren, maar gelukkig net op tijd. Ik gooide mijn wiel naar voren en moest afwachten of het genoeg was geweest. Normaal voel je dat maar nu twijfelde ik even.”

Met twee ritzeges is zijn Tour al geslaagd. “Maar ik wil er nog een, liefst in Parijs. Ik hoop dat ik de bergen doorkom.”