Spaanse renner Ion Izagirre verlaat Tour na val

De Spaanse wielrenner Ion Izagirre heeft de Tour de France in de elfde etappe moeten verlaten. De renner van Astana was betrokken bij een massale valpartij, veroorzaakt door een plotse wegversmalling in Lavausseau. Hij hield daar een hoofdwond en mogelijk een gebroken sleutelbeen aan over.

Izagirre stond 27e in het algemeen klassement. In 2016 was hij nog ritwinnaar in de Tour.

Eerder had de Oostenrijker Gregor Mühlberger ook al opgegeven. De renner van Bora-hansgrohe leek ziek te zijn. Omdat de Italiaan Davide Formolo al niet meer was gestart zijn er nu nog 161 renners in koers.