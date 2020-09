Tennisser Rojer loopt eindstrijd dubbelspel US Open mis

Het is Jean-Julien Rojer niet gelukt om zich, in navolging van landgenoot Wesley Koolhof, te plaatsen voor de finale van de US Open. Rojer (39) verloor samen met zijn Roemeense partner Horia Tecau in twee sets van de Kroaat Mate Pavic en Bruno Soares uit Braziliƫ: 4-6 5-7.

Rojer en Tecau lieten in de tweede set een voorsprong van 5-3 glippen. Ze misten een setpunt op de service van Rojer.

Pavic en Soares nemen het donderdag in de finale op tegen Koolhof en de Kroaat Nikola Mektic, die eerder op de avond Rajeev Ram en Joe Salisbury versloegen.

Drie jaar geleden was het duo Rojer/Tecau nog de beste op de US Open. Dat is de laatste grandslamzege van een Nederlandse tennisser.