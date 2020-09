Tourjury straft Sagan na elleboogstoot

Peter Sagan heeft zijn tweede plaats in de elfde etappe van de Tour de France moeten inleveren. De Slowaak van Bora-hansgrohe had zich in volle sprint met zijn elleboog voorbij de Belg Wout van Aert geduwd en moest in Poitiers alleen de Australiër Caleb Ewan voor zich laten. Zijn actie werd al meteen door Van Aert scherp veroordeeld. Niet veel later volgde het jurybesluit. Sagan werd teruggezet naar de 85e plaats en moet de verdiende punten voor de strijd om de groene trui inleveren.

De tweede plaats was nu voor de Ier Sam Bennett, de drager van de groene trui. Van Aert schoof door naar de derde plaats. Sagan, zeven keer de winnaar van het groen in Parijs, ruziede na afloop nog met de Belg van Jumbo-Visma. Op basis van de tv-beelden had hij weinig recht van spreken.