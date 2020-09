Tweede ritzege sprinter Ewan in Tour

De Australiër Caleb Ewan heeft woensdag de elfde etappe van de Tour de France gewonnen. Het was een vlakke rit van Châtelaillon-Plage naar Poitiers over 167,5 kilometer. De sprinter van Lotto-Soudal hield de Slowaak Peter Sagan en de Ier Sam Bennett achter zich. Ewan won eerder al de derde etappe. De Belg Wout van Aert, al twee keer eerder ritwinnaar, werd gehinderd door Sagan slechts vierde.

De leiderstrui bleef in het bezit van de Sloveen Primoz Roglic. De renner van Jumbo-Visma heeft 21 seconden voorsprong op de Colombiaan Egan Bernal.

De Fransman Matthieu Ladagnous van Groupama-FDJ versnelde vanuit de start, kreeg niemand mee en had al snel een voorsprong van meer dan 5 minuten. Zes renners reageerden, onder wie de Belgen Oliver Naesen en Jasper Stuyven. Het peloton liet die groep echter niet weglopen waarna na zo’n 50 kilometer Ladagnous weer de enige vluchter was met zo’n drie minuten voorsprong. De ploegen Deceuninck – Quick-Step (Bennett) en Lotto-Soudal (Ewan) controleerden.

Met nog 60 kilometer ontstond er eindelijk wat opwinding in het peloton dankzij de tussensprint. Een kleine twee minuten nadat Ladagnous was gepasseerd bleef Bennett zijn concurrenten voor. Niet veel later zat het avontuur van de koploper er na 124 eenzame kilometers op.

Een langgerekt peloton denderde Poitiers binnen, waar de sprintersploegen naar voren schoven. De Oostenrijker Lukas Pöstlberger deed een aanval, op iets meer dan 5 kilometer voor de streep. Hij kreeg de Deen Kasper Asgreen en de Luxemburger Bob Jungels mee, twee ploeggenoten van Bennett. Het drietal bleef niet voorop, waarop een hectische sprint volgde. Ewan bleek daarin de snelste. De Nederlander Cees Bol (19e) kwam er niet aan te pas.

Donderdag volgt een rit van Chauvigny naar Sarran, met in de laatste 45 kilometer twee lastige beklimmingen. De Suc au May, niet eerder beklommen in de Tour, kent enkele steile stroken. De top ligt 25 kilometer voor de finish.