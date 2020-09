Van Aert krijgt kleine boete voor gedrag richting Sagan

Wout van Aert heeft van de wedstrijdjury van de Tour de France een boete van 200 Zwitserse frank, omgerekend zo’n 185 euro, gekregen voor het schelden op Peter Sagan na de elfde etappe. Van Aert riep meteen na de aankomst in Poitiers “fuck you” naar Sagan en stak zijn middelvinger op.

De Belg in dienst van Jumbo-Visma was niet gediend van de duw die Sagan hem had gegeven in de sprint. Door de duw raakte Van Aert even uit zijn ritme en werd hij uiteindelijk vierde. Sagan finishte als tweede, achter winnaar Caleb Ewan, maar werd daarna teruggezet naar de 85e plaats. Hij moest de verdiende punten in de strijd om de groene trui inleveren.

Van Aert won tijdens deze editie van de Tour al twee etappes; de vijfde en de zevende.