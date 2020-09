Wielrenner Philipsen versterkt ploeg Van der Poel

Wielerformatie Alpecin-Fenix heeft laten weten Jasper Philipsen te hebben gecontracteerd. De 22-jarige sprinter wordt daarmee ploeggenoot van de Nederlander Mathieu van der Poel. Hij maakt op 1 januari de overstap van UAE Team Emirates en ondertekende een overeenkomst voor twee seizoenen.

De Belg staat bekend als aanstormend talent en hoopt bij Alpecin-Fenix nog beter te worden. “Ik kijk er enorm naar uit om een nieuwe stap in mijn loopbaan te zetten. Het team is bijzonder ambitieus en staat bovendien te boek als zeer professioneel. Dat zijn de doorslaggevende factoren geweest om voor dit project te kiezen.”

“Met Mathieu van der Poel hebben we een absolute kopman, maar we streven er voortdurend naar om het team in de breedte te versterken”, zegt het teammanagement in een verklaring.