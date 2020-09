Woods na ritzege nieuwe leider in Tirreno-Adriatico

De Canadees Michael Woods heeft de derde etappe van de Italiaanse rittenkoers Tirreno-Adriatico gewonnen. Het was een lastige heuvelrit over 217 kilometer van Follonica naar Saturnia. Woods, die rijdt voor EF Pro Cycling, viel aan op de Muro di Poggio Murella, een klim 10 kilometer voor de finish. Rafal Majka sloot na de klim aan, maar de Pool van Bora-hansgrohe werd in de sprint om de dagzege geklopt door Woods die ook de nieuwe leider is. Wilco Kelderman (Sunweb) won de sprint van een eerste achtervolgende groep.

Woods nam de leiderstrui over van de Duitser Pascal Ackermann die de eerste twee etappes had gewonnen.