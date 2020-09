Alternatieve Elfstedentocht in Oostenrijk mag doorgaan

De Alternatieve Elfstedentocht mag in januari op de Weissensee doorgaan. De autoriteiten in Oostenrijk hebben daarvoor toestemming gegeven, meldt schaatsen.nl.

Vanwege de ontwikkelingen rondom het coronavirus zullen er veel maatregelen moeten worden genomen om de wedstrijd veilig te laten verlopen. Toine Doreleijers, voorzitter van de Alternatieve Elfstedentocht: “De randvoorwaarden en de daaruit voortvloeiende maatregelen werken we de komende weken verder uit. Het belangrijkste voor nu is dat we toestemming hebben van de hoogste autoriteit in Oostenrijk. Er is nu alles aan gelegen om de Alternatieve Elfstedentocht Weissensee veilig en verantwoord te organiseren, zowel voor de deelnemers, vrijwilligers als voor de lokale gemeenschap.”