Azarenka maakt gehakt van Mertens

Victoria Azarenka heeft Elise Mertens kansloos gelaten in de kwartfinale van de US Open. De Wit-Russische stond haar Belgische tegenstander maar een game toe, het werd 6-1 6-0. In de halve finale neemt ze het op tegen de Amerikaanse Serena Williams.

Azarenka sloeg liefst 21 winners en domineerde de partij tegen de als zestiende geplaatste Mertens. Het was voor het eerst dat beide speelsters tegenover elkaar stonden in een enkelspelwedstrijd.

De 31-jarige Wit-Russische pakte de eerste set nadat de Belgische haar veertiende onnodige fout produceerde. In de tweede set hield Azarenka haar voet op het gaspedaal en liet Mertens alle hoeken van de baan zien. Ze won de wedstrijd nadat Mertens op matchpoint een backhand in het net sloeg.

Door deze overwinning staat tweevoudig Grand Slam-kampioen Azarenka voor het eerst sinds 2013 weer in een halve finale op een Grand Slam.