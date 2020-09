Basketballers Toronto Raptors dwingen zevende duel af

De basketballers van Toronto Raptors hebben uitschakeling in de play-offs van de NBA voorkomen. De titelverdediger uit Canada won woensdag (plaatselijke tijd) in de halve finales van de Eastern Conference, na twee verlengingen, met 125-122 van Boston Celtics. In de best-of-seven serie is de stand nu weer gelijk: 3-3.

Kyle Lowry kwam bij de Raptors tot 33 punten. Jaylen Brown was met 31 punten en 16 rebounds de belangrijkste speler aan de kant van de Celtics. De winnaar van de zevende partij treft in de finale van de Eastern Conference Miami Heat.

In de halve finales van de Western Conference deed Los Angeles Clippers uitstekende zaken door de vierde ontmoeting met Denver Nuggets te winnen: 96-85. De Clippers leiden nu met 3-1. Sterspeler Kawhi Leonard noteerde 30 punten.