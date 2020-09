Besmette wegracer Martin mist Moto2 Misano

De Spaanse motorcoureur Jorge Martin mag komend weekeinde niet meedoen in de Moto2-race bij de Grote Prijs van San Marino op het circuit van Misano. De 22-jarige wegracer is positief getest op het coronavirus. De coureur uit het Red Bull KTM Ajo-team is in quarantaine gegaan.

Het is een flinke tegenvaller voor Martin, die in 2018 de wereldtitel veroverde in de Moto3. Hij is dit jaar titelkandidaat in de Moto2. Na zes races staat Martin derde in de WK-stand met 8 punten minder dan leider Luca Marini.

Een mecanicien uit een ander team bleek bij de testronde voorafgaande aan de grand prix ook besmet met het coronavirus en is eveneens in quarantaine.