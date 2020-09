Dominic Thiem eenvoudig door naar halve finale US Open

Dominic Thiem heeft in de kwartfinale van de US Open in drie sets eenvoudig afgerekend met de Australiër Alex de Minaur. Het werd 6-1 6-2 6-4. In de halve finale neemt Thiem het nu op tegen de Rus Daniil Medvedev.

De 27-jarige Oostenrijker brak de service van De Minaur in de eerste set drie keer op rij en sleepte daarmee de set binnen. De Australiër begon goed aan de tweede set en won elf opeenvolgende punten in zijn servicegames. In de vijfde game kwam De Minaur met 40-0 voor te staan, maar moest toch zijn service inleveren. Nadat Thiem nog een keer brak, had hij ook die set binnen.

In de derde set verspeelde de Oostenrijker een vroege voorsprong. Maar na een tweede break won hij ook die set, en de partij.

“Direct vanaf het begin zat ik lekker in de wedstrijd”, keek Thiem direct na afloop terug. “Het begin van de eerste set verliep erg intens, met veel lange rally’s. Dat duurde tot het moment dat ik hem de tweede keer zijn service afpakte. De tweede set was ook wat pittiger dan de stand doet vermoeden. De derde set verloor ik even mijn momentum en kwam De Minaur nog sterk terug.”

De 21-jarige De Minaur kon wel leven met zijn nederlaag. “Dominic is sterk, hij heeft zoveel ‘power’. Hij is er toe in staat de ballen met volle snelheid rechtdoor te slaan. Met mijn lichaam heb ik die kracht nog niet”, legde hij uit. “Daar moet ik de komende jaren naartoe werken. En eigenlijk wil ik dat dat sneller gaat dan een paar jaar. Ik wil snel vooruitgang boeken.”