‘Higuaín op weg naar Inter Miami’

Gonzalo Higuaín keert Juventus definitief de rug toe en zoekt zijn voetbalheil in de Verenigde Staten. Volgens diverse Italiaanse media is de Argentijnse aanvaller al op weg naar Miami om te tekenen bij Inter Miami, de club van David Beckham.

De 32-jarige Higuaín verruilde in 2016 Napoli voor de club uit Turijn, maar na twee seizoenen werd hij al verhuurd aan AC Milan en later ook nog aan Chelsea. Afgelopen seizoen was hij weer actief voor de club uit Turijn en scoorde acht keer in 32 wedstrijden.

Andrea Pirlo, de nieuwe trainer van Juventus, liet onlangs weten dat hij Higuaín niet meer nodig heeft. “Hij is een geweldige speler en ik bewonder hem. Maar zijn tijd hier zit erop. Het is mooi geweest.”