Klassementsleider Roglic kijkt uit naar zware bergetappe in Tour

De gele trui van Primoz Roglic kwam geen moment in gevaar tijdens de twaalfde etappe van de Ronde van Frankrijk. De Sloveen van Jumbo-Visma finishte keurig samen met de andere favorieten voor de eindzege op zo’n 2.30 minuut achter de Zwitserse ritwinnaar Marc Hirschi.

“Dit was geen rustdag”, zei Roglic aan de finish. “We hadden verwacht dat een groep renners weg zou rijden. Maar er waren ploegen die dat niet wilden. Zo bleef het tempo maar hoog.”

“Maar deze rit was ook een soort van warming-up voor vrijdag”, blikte Roglic vooruit op de dertiende etappe met zeven bergen. “Vooral op het einde van die rit moeten we opletten”, doelde hij onder meer op een steile beklimming naar de top van de uitgedoofde vulkaan Pas de Peyrol.

“Als ploeg hebben we het tot nu toe goed gedaan”, zei Roglic die een voorsprong van 21 seconden op zijn belangrijkste concurrent Egan Bernal koestert. “Dat moeten we volhouden. Want we zullen zeker weer worden uitgedaagd.”