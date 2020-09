Langste etappe in Tour met lastige finale

Na twee sprintetappes volgt donderdag de langste rit in deze Tour. De etappe gaat van Chauvigny naar Sarran over een afstand van 218 kilometer. Het is een lastige rit waarin na een korte vlakke aanloop de heuvels van de Limousin worden bereikt. Op de Suc au May, een nieuwe klim in de Tour, liggen 25 kilometer voor de streep bonificatieseconden klaar. Na die helling van de tweede categorie is het nog 25 kilometer op en af richting Sarran, dat voor de tweede keer finishplaats is in de Tour. In 2001 won de Duitser Jens Voigt er de rit.

Halverwege de etappe liggen twee klimmetjes van de vierde categorie. Nog voor de Suc au May ligt de Côte de la Croix du Pey, geklasseerd in de derde categorie. Het zijn beklimmingen tot ongeveer 900 meter hoogte.

De Sloveen Primoz Roglic draagt opnieuw de gele trui met een voorsprong van 21 seconden op Egan Bernal, de Tourwinnaar van vorig jaar. De rit begint om 12.00 uur in Chauvigny. De finish wordt verwacht kort na 17.00 uur.