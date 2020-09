Ritwinnaar Hirschi bleef maar twijfelen tijdens geslaagde vlucht

Wielrenner Marc Hirschi durfde nauwelijks te geloven dat hij na twee mislukte pogingen in de twaalfde etappe wel op weg was naar een etappezege in de Tour. “Ik bleef maar twijfelen”, zei hij. “Ik wist dat ik weer dichtbij was. Maar het kon ook weer misgaan. Het is gelukt. Ik ben superblij. Het is nu nog een droom voor me.”

De 22-jarige Zwitser van Team Sunweb eindigde als tweede in de tweede etappe en wist zondag in de negende rit een vlucht van zo’n kilometer net niet met een etappezege te bekronen. Ontroostbaar was hij na zijn derde plaats. “Maar het heeft me ook vertrouwen gegeven”, zei hij. “Daarom probeerde ik het weer.”

Team Sunweb miste de eerste ontsnapping van de heuvelachtige etappe over 218 kilometer, de langste rit van deze Tour. Maar Hirschi en zijn ploeggenoten Tiesj Benoot en Søren Kragh Andersen waren wel bij de les toen de vluchters werden achterhaald. Ze initieerden een kopgroep van zes renners. En Hirschi mocht het afmaken.

De Zwitser ontsnapte op het laatste klimmetje naar de top van de Suc au May. Niemand zag hem meer terug. “Aan de ene kant wist ik dat het toch niet drie keer fout kon gaan”, zei de coureur die met zijn landgenoot Fabian Cancellara een bekende manager heeft. “Maar ik bleef maar twijfelen. Het zou toch niet weer fout gaan? Nu zoek ik vooral naar woorden en ben ik dolgelukkig.”