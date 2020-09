Topfavoriete Van Vleuten begint ‘uitgerust’ aan Giro Rosa

Annemiek van Vleuten heeft in de overvolle wielerkalender in coronatijd even gas terug genomen, de tijd voor zichzelf genomen. De wielrenster die bijna alle koersen won waar ze aan de start verscheen, wilde mentaal tot rust komen en trok zich na La Course een dag of tien terug in haar hotel in Italië. De regerend wereldkampioene ziet het als de beste voorbereiding op de Giro Rosa, waarin ze vrijdag als winnares van de laatste twee edities als grote favoriete van start gaat.

“Ik had het even nodig om lekker uit de drukte te zijn en tot mezelf te komen”, zegt de 37-jarig renster van Mitchelton-Scott. “Dan neem ik de tijd om een boekje lezen na de trainingen en hoef ik niet onwijs hard te trainen. Ik heb nog wel een korte hoogtestage gedaan voor een laatste boost, omdat het seizoen veel langer duurt dan andere jaren.’’

Van Vleuten praat niet over het prolongeren van haar titel. “Doel is om in optimale vorm aan de start te staan van de Giro en straks ook het WK. Ik denk dat dat goed gelukt is. De rust was ook belangrijk omdat er nu een heel druk koersblok aankomt van wel zes weken waarin ik op scherp wil staan en de focus moet vasthouden. Dat duurt wel tot aan de Ronde van Vlaanderen (18 oktober) en misschien zelf Parijs-Roubaix (25 oktober). Er is bijna geen adempauze, dus dat gaat heftig worden.’’

Focus is ook het sleutelwoord dat ze gebruikt voor de komende Ronde van Italië. “Ik maak me er niet druk om dat ik de favoriete ben, maar wel dat ik negen dagen de focus moet houden. Dat maakt me nerveuzer, want je kunt in een meerdaagse ronde geen moment verslappen.”

Ze heeft parcours goed bestudeerd. “Geen Alpen of Dolomieten zoals vorig jaar, maar niettemin zitten er best veel hoogtemeters in en een aantal lange etappes. Ik zie twee echte sprintetappes en natuurlijk de ploegentijdrit waarmee we beginnen. Dat is wel in het voordeel van mijn concurrentes, want het is geen individuele tijdrit waarop ik meteen veel tijd kan pakken. Op zich is het fijn als je vroeg in de ronde al wat verschil kan maken, dan raak je niet verzeild in een secondenspel en dat fietst relaxter.”

Van Vleuten won dit jaar onder meer de Strade Bianche en het EK. Op het NK moest ze haar meerdere erkennen in Anna van der Breggen, haar landgenote die net als zij twee keer de Giro Rosa won (2015 en 2017). “Ze is een van mijn grootste concurrenten, naast de Spaanse Mavi García en de Italiaanse Elisa Longo Borghini.”

Na de Giro Rosa volgt betrekkelijk snel het WK in het Italiaanse Imola. Ook daar wil Van Vleuten vlammen. “Het WK zou aanvankelijk in Zwitserland zijn en dat parcours lag me beter vanwege de langere beklimmingen, maar dit WK is echt wel iets om naar uit te kijken. Het zijn kortere klimmen, maar met weinig hersteltijd. Het wordt volgens mij zwaar en als het zwaar is, ben ik op mijn best.’’