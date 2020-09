Tourpeloton onderweg voor langste etappe

Het Tourpeloton is tegen 12.00 uur begonnen aan de langste etappe van deze Ronde van Frankrijk. De rit gaat van Chauvigny naar Sarran over een afstand van maar liefst 218 kilometer.

Na twee sprintetappes lijkt de beurt nu aan de aanvallers van het peloton. Mogelijk gaan renners als Julian Alaphilippe, Greg Van Avermaet, Marc Hirschi, Thomas De Gendt of Maximilian Schachmann voor een kans in de twaalfde etappe.

Voor de klassementsrenners zijn de vier klimmetjes waarschijnlijk te makkelijk om elkaar op achterstand te rijden. Maar toch is het een lastige rit waarin na een korte vlakke aanloop de heuvels van de Limousin worden bereikt. Op de Suc au May, een nieuwe klim in de Tour, liggen 25 kilometer voor de streep bonificatieseconden klaar.

Na die helling van de tweede categorie is het nog 25 kilometer op en af richting Sarran, dat voor de tweede keer finishplaats is in de Tour. In 2001 won de Duitser Jens Voigt er de rit.

De Sloveen Primoz Roglic draagt opnieuw de gele trui met een voorsprong van 21 seconden op Egan Bernal, de Tourwinnaar van vorig jaar. De finish wordt verwacht kort na 17.00 uur.