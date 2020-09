Wielrenner Hirschi heeft alsnog zijn Touretappe binnen

Wielrenner Marc Hirschi heeft de langste rit van de Tour de France gewonnen. De aanvalslustige Zwitser van Team Sunweb kwam als eerste over de finish van de twaalfde etappe over maar liefst 218 kilometer van Chauvigny naar Sarran.

De 22-jarige Hirschi ontsnapte op het laatste klimmetje naar de top van de Suc au May uit een kopgroep van zes renners. Hij beloonde het goede optreden van zijn team, want zijn ploeggenoten Tiesj Benoot en Søren Kragh Andersen fietsten ook vooraan.

Vervolgens reed Hirschi, die Fabian Cancellara als manager heeft, de laatste 25 kilometer solo naar de finish. Dolgelukkig passeerde hij de meet. De Zwitser was zondag nog ontroostbaar toen hij in de negende etappe een vlucht van zo’n 90 kilometer net niet met een etappezege kon bekronen. Hij was met een tweede plaats ook al attent in de tweede etappe. Nu lukte het wel, in pas zijn eerste Ronde van Frankrijk.

De Fransman Pierre Roland werd tweede op 47 seconden, vlak voor Kragh Andersen. Het peloton, met Primoz Roglic in de gele leiderstrui, kwam 2.30 later dan Hirschi over de finish. De Sloveen van Jumbo-Visma verdedigt vrijdag tijdens een bergetappen een voorsprong van 21 seconden op Egan Bernal, zijn voornaamste concurrent in het algemeen klassement.

De klassementsrenners konden elkaar niet op achterstand zetten op de vier niet al te lastige klimmetjes. De twaalfde etappe kende nauwelijks vlakke stukken. Op en af ging het over de heuvels, die zich leenden voor een lange vluchtpoging.

De Spanjaarden Luis León Sánchez en Imanol Erviti en Duitsers Nils Politt en Max Walscheid gingen al snel na de start in de aanval. De vier avonturiers kregen de Deen Kasper Asgreen en Mathieu Burgaudeau mee. Heel veel ruimte kregen ze niet. Vooral Bora-Hansgrohe en CC, de ploegen van Peter Sagan en Greg Van Avermaet, hielden het tempo hoog en trokken het peloton op een lint.

Team Sunweb was niet in de kopgroep vertegenwoordigd. Maar Hirschi, Benoot en Andersen waren wel attent toen de vluchters ruim 40 kilometer voor de finish werden achterhaald. Ze kregen Marc Soler, Maximilian Schachmann en Quentin Pacher mee. Maar geen van hen had een antwoord op een splijtende demarrage van Hirschi.