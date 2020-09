Wielrenner Sagan: Wout van Aert moet zijn excuses aanbieden

Wielrenner Peter Sagan snapt nog steeds niet waarom hij woensdag na afloop van de elfde etappe van de Ronde van Frankrijk gediskwalificeerd werd. “Ik maakte echt geen fout”, zei de Slowaak over de duw die hij Wout van Aert in een massasprint gaf.

Sagan moest uitwijken voor vermoedelijk een selfiestick. “Als ik die beweging niet maak, raak ik dat ding en beland ik in de hekken”, zei hij donderdag voor de start van de twaalfde etappe. “Ik vind dat Wout zijn excuses moet aanbieden omdat hij zo tegen mij is uitgevallen.”

Sagan moest zijn tweede plaats in de elfde etappe inleveren. Van Aert kreeg een boete van 200 Zwitserse francs, zo’n 185 euro. “De jury beslist en ik moet dat accepteren”, zei Sagan. “Maar ik vind wel dat ik niets gevaarlijk deed. De enige persoon die in gevaar was, was ik. Ik sprintte recht door. Ik kan niet plotseling remmen of stoppen met trappen, we zaten midden in een sprint.”

Van Aert was zo geschrokken van de duw die hij kreeg dat hij Sagan aan de finish uitschold. “Wat moet ik dan nog zeggen”, stelde Sagan. “Als hij zich verontschuldigt bij mij, dan kan ik met hem spreken. Maar anders niet.”