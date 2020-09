Wielrenner Van Aert heeft begrip voor geldstraf

Wielrenner Wout van Aert kan leven met de boete die hij woensdag na de elfde etappe van de Ronde van Frankrijk kreeg. De Belg van Jumbo-Visma kreeg een geldstraf van 200 Zwitserse frank, zo’n 185 euro, opgelegd omdat hij wel heel emotioneel verhaal ging halen bij Peter Sagan.

De Slowaak gaf Van Aert een duw in de rug tijdens een massasprint. Hij werd daarvoor gediskwalificeerd. Van Aert raakte zo uit balans dat hij na afloop meteen Sagan opzocht en hem uitschold. “Dat had ik niet zo moeten doen”, zei Van Aert die al twee etappes in deze Tour won. “Die boete is terecht.”

Sagan vertelde dat Van Aert nog veel moet leren als sprinter. “Maar hij probeerde gewoon een gaatje te creĆ«ren dat er niet was”, zei de Belg. “Hij is terecht gediskwalificeerd.”

Van Aert gaat zich donderdag in principe niet bemoeien met de strijd om de etappezege. “We willen vooral de gele trui van Primoz Roglic verdedigen”, zei hij. “Ik denk ook wel dat er een groepje renners weg rijdt. Maar als er in de laatste kilometers nog een kans voordoet, dan moeten we maar zien. De etappe van vrijdag is zwaar, ook dan zullen we er voor Roglic moeten zijn.”