Wielrenner Ilnoer Zakarin heeft de Ronde van Frankrijk verlaten. De Russische klimmer van CCC stapte tijdens de twaalfde etappe na ruim 90 kilometer af.

Zakarin kwam woensdag in de elfde etappe ten val in de neutralisatie. Hij brak daarbij een rib. De Rus wilde toch aan de twaalfde etappe beginnen maar had te veel last van zijn blessure.

Zakarin was lang in de aanval tijdens de achtste etappe, maar moest de ritzege aan Nans Peters laten.