Dumoulin: controleren en zo lang mogelijk bij Roglic blijven

Tom Dumoulin houdt vrijdag rekening met een loodzware rit in de Ronde van Frankrijk. “Dit is een van de zwaarste etappes van deze Tour”, zei hij aan de start in Châtel-Guyon.

“Vooral de slotklim naar Puy Marie is super lastig met twee of drie hele steile kilometers”, weet de Limburger van Jumbo-Visma. Dumoulin weet wat er van hem wordt verwacht in de rit met de meeste hoogtemeters in de Tour. Hij zal zijn kopman Primoz Roglic, de drager van de gele trui, zo lang als mogelijk moeten bijstaan.

“Ik moet zo lang mogelijk bij hem blijven”, zei de nummer 14 van het algemeen klassement. “Hopelijk tot heel dichtbij de finish. Wij zullen de koers proberen te controleren. Ik weet ook niet wat de rest gaat doen. Wij als ploeg boezemen toch wel wat angst in”, zei hij voor de camera van de NOS.

“Ik voel me goed”, zei Dumoulin. “Hopelijk blijft dat zo op de fiets. Maar dat weten we pas aan de finish.”