Klassementsleider Roglic viert Sloveense dag in Tour

Daniel Martínez, de winnaar van de dertiende etappe in de Tour, draagt de Colombiaanse nationaliteit. Toch sprak Primoz Roglic aan de finish van een loodzware bergrit over een ‘Sloveense dag’ in de Ronde van Frankrijk. “Het is natuurlijk hoe je het bekijkt, maar ik kijk naar het algemeen klassement”, zei de kopman van de Nederlandse ploeg Jumbo-Visma.

Roglic kwam als eerste van alle klassementsrenners aan op de top van Puy Mary, een uitgedoofde vulkaan. Alleen zijn landgenoot Tadej Pogacar (UAE Team Emirates) kon zijn wiel houden. De Colombiaan Egan Bernal (Ineos Grenadiers) moest 38 seconden toegeven en staat nu derde op 59 seconden. Ook Rigoberto Urán, Nairo Quintana, Miguel Ángel López, de nummers vier, vijf en zes, komen uit Colombia.

Hoe kan het toch dat twee Slovenen voorlopig vier erkende Colombiaanse klimmers voorblijven in het klassement van de belangrijkste wielerwedstrijd van het jaar? “Dat weet ik ook niet”, moest Roglic het antwoord schuldig blijven. “Maar we hebben ook andere goede sporters”, zei hij over zijn land dat slechts 2 miljoen inwoners telt. “We motiveren elkaar en maken elkaar zo beter.”

“Vooral de slotklim naar Puy Mary was zwaar”, zei Roglic. “De laatste kilometers heb ik vol op mijn limiet gereden. Iedere seconde kan tellen in de Tour. Daarom heb ik alles gegeven. Ik ben er nog lang niet. Iedere dag zullen ik en mijn ploeg alles moeten geven. Of ik nu meer moet oppassen voor Pogacar dan voor Bernal? Ach, dat weet ik niet. Ik moet vooral naar mezelf kijken en iedere dag alles geven.”