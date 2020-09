Klassementsrijders aan zet in zware bergetappe Tour de France

De klassementsrijders zijn aan zet in de dertiende etappe van de Tour de France, een rit over 191 kilometer van Châtel-Guyon naar Puy Mary. Het peloton trekt over de bergen van het Centraal Massief en vooral de laatste 15 kilometers beloven veel spektakel.

In de finale wacht eerst de beklimming van de steile Col de Neronne, met 8, 5 en 2 bonificatieseconden voor de eerste drie renners die de top bereiken. Na een korte afdaling volgt de Pas de Peyrol, een uitgedoofde vulkaan met stijgingspercentages van 11 procent en zelfs meer. De finish ligt op een hoogte van 1589 meter. De eerste drie renners aan de meet krijgen respectievelijk 10, 6 en 4 bonificatieseconden.

De dertiende etappe telt maar liefst 4400 hoogtemeters. Zo wacht de renners de Col de Ceyssat, een klim van 11,8 kilometer. Ze moeten ook de Côte de la Stèle overwinnen. Dat is een klim van 7,1 kilometer.

De Sloveen Primoz Roglic van de Nederlandse ploeg Jumbo-Visma start rond 11.50 uur in de gele leiderstrui. De ritwinnaar komt naar verwachting rond 17.00 uur over de finish.