Mollema met gebroken pols uit de Tour de France

Bauke Mollema heeft de Ronde van Frankrijk moeten verlaten. De nummer 13 van het algemeen klassement kwam in de dertiende etappe ten val. Hij zou daarbij een pols hebben gebroken.

Mollema (Trek-Segafredo) was de best geklasseerde Nederlander in het algemeen klassement van de Tour. Hij was een van de slachtoffers van een valpartij zo’n 86 kilometer van de finish.

In een flauwe bocht naar rechts gingen enkele renners onderuit. Romain Bardet, de Franse nummer 4 van het algemeen klassement, belandde ook op het wegdek. Hij bleef even zitten, maar stapte vervolgens weer op de fiets. Nairo Quintana, de nummer 5 van het klassement. hield een beschadigde elleboog aan de valpartij over.

De 33-jarige Mollema was bezig met zijn tiende Ronde van Frankrijk op rij. Hij moest in 2012 ook al een keer opgeven. De Nederlander vertelde voor het begin van de loodzware bergetappe nog dat hij zich goed voelde. Hij hoopte zich in de finale te kunnen meten met de beste renners van het algemeen klassement.