Mollema verwacht zware finale in dertiende Touretappe

Wielrenner Bauke Mollema verwacht pas aan het einde van de loodzware dertiende etappe van de Tour de France vuurwerk. “Ik denk dat de klassementsrenners pas in de laatste 15 kilometer wat proberen”, voorspelde hij aan de start in Châtel-Guyon.

De dertiende etappe telt maar liefst zeven beklimmingen en 4400 hoogtemeters. “Maar het is steeds maar even steil”, benadrukte Mollema, die op de dertiende plaats de best geklasseerde Nederlander in de Tour de France is, voor de camera van de NOS. “We zijn niet in de Alpen of Pyreneeën.”

Mollema verwacht dat er al snel een kopgroep ontstaat tijdens de rit door het Centraal Massief. “De laatste 15 kilometer kunnen er verschillen ontstaan”, doelt hij op de Col de Neronne en de laatste beklimming naar de top van de Puy Mary.

Mollema voelt zich goed. “Donderdag was de finale pittig, maar daarvoor hadden we twee vlakke ritten. Deze etappe moet ik vol aan de bak.”