Osaka naar finale US Open

Naomi Osaka, voormalige nummer 1 van de wereld, heeft voor de tweede keer in haar carrière de finale van de US Open bereikt. De 22-jarige tennisster uit Japan won donderdag (lokale tijd) in drie sets van de Amerikaanse Jennifer Brady, 7-6 3-6 6-3. Na ruim twee uur spelen verzilverde Osaka meteen haar eerste matchpoint.

De winnaar van het toernooi in 2018 komt in de eindstrijd uit tegen de Amerikaanse Serena Williams of Victoria Asarenka uit Wit-Rusland. Die spelen later op donderdag (lokale tijd) tegen elkaar.