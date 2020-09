Serena Williams vervolgt op Roland Garros haar recordjacht

De Amerikaanse tennisster Serena Williams doet mee aan Roland Garros. De 38-jarige Williams bevestigde na haar nederlaag in de halve finales van de US Open tegen Victoria Azarenka dat ze eind deze maand naar Parijs komt voor het Franse grandslamtoernooi op gravel. “Ik ga zeker naar Parijs”, zei ze. Williams won Roland Garros drie keer, voor het laatst in 2015.

In New York zag Williams weer een poging mislukken om haar 24e grandslamtitel binnen te halen. Ze behaalde begin 2017 op de Australian Open haar 23e grandslamtitel, nog één minder dan recordhoudster Margaret Court. Williams was op dat moment al zwanger. Na de geboorte van dochter Olympia keerde ze terug op de baan. De afgelopen twee jaar bereikte ze op zowel Wimbledon als de US Open steeds de finale, maar keer op keer greep ze naast titel nummer 24.

“Natuurlijk is het teleurstellend”, zei de Amerikaanse na haar nederlaag tegen Azarenka. “Maar aan de andere kant: ik heb gedaan wat ik kon.” Williams moest aan het begin van de derde set, toen ze bij een achterstand van 1-0 zelf aan het serveren was, een blessurebehandeling ondergaan. “Ik overstrekte mijn achillespees. Dat deed even echt pijn.” Na behandeling kon Williams verder. Ze verloor de game en wist de schade daarna niet meer te repareren.