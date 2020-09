Solide opening golfster Van Dam in major ANA Inspiration

Golfster Anne van Dam heeft zich met een solide openingsronde van 70 slagen (2 onder par) in de subtop genesteld van de ANA Inspiration, de eerste major van dit jaar op Amerikaanse bodem. De Arnhemse deelt de negentiende plaats, 4 slagen achter de leider, de Amerikaanse Nelly Korda.

Van Dam moest wel even op gang komen op de snikhete golfbaan van Rancho Mirage in Californië. Ze noteerde op de eerste negen holes een bogey en een double bogey, maar herstelde zich knap met vier birdies op de tweede negen.

Korda noteerde 66 slagen op de eerste achttien holes. De Zuid-Koreaanse Chun In-gee en de Zweedse Madelene Sagström volgen met één slag meer.

Van Dam, winnares van vijf toernooien op de Europese vrouwentour LET, deed vorige maand ook mee aan het Womens Open in Schotland. In die major eindigde ze als 45e.