Tennisser Soares herstelt van corona en wint dubbel US Open

De Braziliaanse tennisser Bruno Soares heeft in de aanloop naar de US Open twee weken in isolatie gezeten omdat hij besmet was met het coronavirus. De 38-jarige Soares onthulde dat nadat hij met de Kroaat Mate Pavic de dubbeltitel had gepakt in New York. “Ik heb vijftien zware dagen gehad, omdat ik Covid-19 had. Ik kon niet veel trainen voordat ik hier naartoe kwam”, zei Soares na de gewonnen grandslamfinale tegen Wesley Koolhof en diens Kroatische dubbelpartner Nikola Mektic (7-5 6-3).

Op het masterstoernooi van Cincinnati, dat in de aanloop naar de US Open ook in New York werd gespeeld, vlogen Soares en Pavic er direct in de eerste ronde uit. “We hebben daar hard gewerkt, maar we verloren gelijk. Het is heel speciaal om dan nu deze trofee in handen te hebben”, zei Soares in het lege Arthur Ashe-stadion. “Een grand slam is een grand slam. Hier spelen we voor. Het voelt geweldig om hier te winnen.”

Soares won in 2016 met de Brit Jamie Murray als partner de Australian Open en de US Open. Hij pakte ook drie grandslamtitels in het gemengd dubbel, waarvan twee in New York (2012 en 2014).