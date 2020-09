Verstappen houdt Mercedessen goed bij in trainingen

Max Verstappen heeft de snelheid van zijn Red Bull hervonden op het circuit van Mugello. De Limburger kon zich in de vrije trainingen voor de Grote Prijs van Toscane meten met Mercedessen van Lewis Hamilton en Valtteri Bottas. Hij klokte in de eerste sessie de tweede tijd en noteerde in de tweede training de derde tijd. De verschillen met zijn concurrenten van de Duitse renstal waren klein.

Bottas was in beide trainingen de snelste. In de tweede training scherpte hij het baanrecord aan tot 1.16,989. Kampioenschapsleider Hamilton gaf in de tweede sessie twee tienden toe op zijn Finse teamgenoot, Verstappen was 0,246 seconde langzamer.

De Nederlander wil zich zondag revancheren voor zijn matige optreden afgelopen zondag in de Grote Prijs van Italië op Monza, waar hij niet voorin was te vinden en met een oververhitte motor de strijd moest staken.

Voor de meeste coureurs was het de eerste kennismaking met het 5,2 kilometer lange circuit van Mugello, dat één lang recht stuk kent en veel bochten die op hoge snelheid kunnen worden genomen. Het circuit is eigendom van Ferrari, de beroemde Italiaanse renstal die zondag zijn duizendste race in de Formule 1 rijdt. De bolides van Sebastian Vettel en Charles Leclerc zijn voor die feestelijke gelegenheid in het traditionele bordeauxrood gespoten.

Leclerc klokte in de eerste training nog de derde tijd en gaf daarmee Ferrari nog een hoopgevend vooruitzicht voor komende zondag. De renstal, die een allerbelabberdst seizoen beleeft, wil een afgang in de jubileumrace vermijden. In de tweede sessie viel Leclerc echter ver terug en kwam hij niet verder dan de tiende tijd. Vettel noteerde de twaalfde tijd.

De tweede training kende twee korte onderbrekingen. Eerst verslikte Lando Norris (McLaren) zich in een bocht en reed zijn voorvleugel kapot. Tegen het einde van de sessie kwamen Sergio Pérez (Racing Point) en Kimi Räikkönen (Alfa Romeo) met elkaar in aanraking.