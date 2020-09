Verstappen klokt tweede tijd in eerste training op Mugello

Het circuit van Mugello lijkt de Red Bull van Max Verstappen goed te liggen. De Nederlandse Formule 1-coureur reed in de eerste vrije training voor de Grote Prijs van Toscane de tweede tijd op de baan die eigendom is van Ferrari en waar de koningsklasse van de autosport voor het eerst te gast is. De Limburger klokte in zijn snelste ronde 1.17,879 en hij gaf daarmee slechts 48 duizendsten van een seconde toe op de Fin Valtteri Bottas, die met 1.17,879 een nieuw baanrecord noteerde in zijn Mercedes.

De Monegask Charles Leclerc zette in zijn voor de gelegenheid bordeauxrood gespoten Ferrari de derde tijd neer (1.18,186) en hij gaf daarmee de beroemde Italiaanse renstal een hoopgevend vooruitzicht. Ferrari rijdt zondag op Mugello de duizendste race in de Formule 1 en wil koste wat het kost een afgang vermijden. Tot nog toe beleeft Ferrari een bedroevend seizoen, met als dieptepunt de Grote Prijs van Italiƫ afgelopen zondag toen de coureurs Leclerc en Sebastian Vettel allebei uitvielen.

Kampioenschapsleider Lewis Hamilton reed in zijn Mercedes de vierde tijd. Hij was een halve seconde langzamer dan teamgenoot Bottas. De Fransman Pierre Gasly, de verrassende winnaar van de Grote Prijs van Italiƫ op Monza, noteerde in de AlphaTauri de vijfde tijd.