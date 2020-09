Verstappen tevreden over vrije training

Autocoureur Max Verstappen was tevreden over zijn prestaties in de vrije trainingen van vrijdag, ter voorbereiding op de Grote Prijs van Toscane komende zondag. “De auto heeft het goed gedaan”, zei de Nederlander. “Natuurlijk zijn er altijd dingen voor verbetering vatbaar. Maar we zijn in de buurt van de Mercedessen gebleven. Dat is goed.”

Hij sprak van een ‘cool’ circuit met veel snelle bochten. “Soms was het genieten, maar het was met de vele ronden die ik heb gereden ook hard werken. Maar dit circuit ligt mij wel. Ik kijk er naar uit op morgen weer de baan op te gaan.”

Verstappen klokte in zijn Red Bull in de eerste sessie de tweede tijd en noteerde in de tweede training de derde tijd.