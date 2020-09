Wielrenner Bardet verlaat Tour met hersenschudding

Wielrenner Romain Bardet verlaat de Tour de France. De 29-jarige Fransman heeft aan zijn val in de 13e etappe een hersenschudding overgehouden, zo liet zijn ploeg AG2R La Mondiale weten. Bardet stond in het algemeen klassement op de 11e plaats.

“De onderzoeken in het ziekenhuis hebben bevestigd wat ik al verwachtte; dat het letsel te zwaar is om nog verder te fietsen”, liet de renner weten. Bardet was betrokken bij dezelfde valpartij als Bauke Mollema, die met een gebroken pols meteen uitviel.