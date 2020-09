Wielrenner Bernal rijdt harder dan ooit maar verliest tijd

Wielrenner Egan Bernal voelde zich best goed tijdens de zware dertiende etappe van de Tour de France. “Maar anderen waren gewoon sterker”, erkende de titelverdediger van de Ronde van Frankrijk aan de finish in Puy Mary.

Bernal verloor maar liefst 38 seconden op Primoz Roglic en Tadej Pogacar, de Sloveense nummers 1 en 2 van het algemeen klassement. De kopman van Ineos Grenadiers zakte naar de derde plaats van het algemeen klassement, op 59 seconden van Roglic. Hij moest ook zijn witte trui, voor de beste jonge renner, afstaan aan Pogacar.

“Ik haal mijn beste waarden ooit, maar anderen zijn sterker. Dan moet ik mij daarbij neerleggen”, zei hij. “We zien wel wat er de komende dagen nog gebeurt. Ik moet gefocust blijven en het dag per dag bekijken. Ja, dit is frustrerend. Maar ik geef niet op en blijf mijn best doen.”