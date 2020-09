Wielrenner Bernal verwacht grote verschillen in Touretappe

Wielrenner Egan Bernal verwacht vrijdag veel strijd in de loodzware etappe van de Tour de France, die maar liefst zeven beklimmingen telt. “We hebben het parcours goed verkend en het zijn hele lastige bergen”, blikte de Colombiaan vooruit aan de start in Châtel-Guyon.

Bernal staat tweede in het algemeen klassement, op 21 seconden van Primoz Roglic van de Nederlandse ploeg Jumbo-Visma. De kopman van Ineos-Grenadiers verwacht grote verschillen aan de finish in Puy Mary, een uitgedoofde vulkaan met stijgingspercentages van 11 procent en meer.

“We zullen echt alles moeten geven”, beseft Bernal, die de Tour vorig jaar won. “Het is moeilijk om de tijdsverschillen in te schatten, maar het is zaak om ons zo goed mogelijk voor te bereiden en klaar te zijn. Ik verwacht grote verschillen aan het einde van de rit.”