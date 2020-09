Wielrenner Martínez wint zware bergetappe in Tour

Daniel Martínez heeft de dertiende etappe van de Tour de France gewonnen. De 24-jarige Colombiaan van EF Education First klopte de Duitser Lennard Kämna (BORA-hansgrohe) in een sprint aan het einde van een zware bergrit met zeven beklimmingen in Puy Mary.

Schachmann leek op weg naar de ritzege, maar werd 1,6 kilometer voor de finish van de col van de eerste categorie achterhaald door Martínez en Kämna. Hij kwam als derde over de finish. Schachmann (BORA-hansgrohe) schreef eerder dit jaar al Parijs-Nice op zijn naam.

Het uitgedunde peloton met alle favorieten reed op grote achterstand van Martínez. Bauke Mollema maakte geen deel meer uit van die groep. Hij was 86 kilometer voor het einde betrokken bij een valpartij en moest afstappen, vermoedelijk met een gebroken pols. De Fransman Romain Bardet en de Colombiaan Nairo Quintana gingen ook naar de grond. De nummers 4 en 5 van het klassement stapten wel weer op de fiets.