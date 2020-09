Wielrenner Pogacar ziet nog voldoende kansen om aan te vallen

Tadej Pogacar was tijdens de dertiende etappe van de Tour de France de enige klassementsrenner die Primoz Roglic kon volgen. Hij klom naar de tweede plaats in het algemeen klassement, op 44 seconden van zijn landgenoot.

Pogacar kwam in het wiel van Roglic over de finish bovenop de Puy Mary, als de nummer 13 van de etappe. Alle andere concurrenten voor de eindzege van de Tour verloren tijd op de kopman van UAE Emirates. “Het was een mooi gevecht op deze steile slotklim”, zei hij. “Primoz en ik waren even geen vrienden.”

Pogacar klom naar de tweede plaats in het algemeen klassement omdat Egan Bernal maar liefst 38 seconden op hem moest toegeven. Hij start zaterdag in de witte trui, voor de best geklasseerde jonge renner.

Pogacar kan voorlopig prima mee met Roglic in de bergen. Alleen in de zevende overwegend vlakke etappe verloor hij ruim een minuut op de drager van de gele trui. Pogacar liet zich verrassen door de wind, die voor waaiers in het peloton zorgde. “Volgende week komen er nog genoeg kansen om aan te vallen”, zei hij. “Er komen nog veel zware etappes aan.”