Wielrenner Simon Yates wint vijfde rit van Tirreno-Adriatico

Simon Yates heeft de macht gegrepen in de Tirreno-Adriatico. De Brit kwam solo over de finish na een lange slotklim van de buitencategorie richting skioord Sassotetto. Hij nam ook de leiding in het algemeen klassement over van de Canadees Michael Woods.

Geraint Thomas finishte als tweede op 35 seconden, vlak voor de Pool Rafal Majka. Wilco Kelderman eindigde als vijfde op 54 seconden. Yates heeft in het algemeen klassement een voorsprong van 16 seconden op Majka. Kelderman staat zesde met een achterstand van 1 minuut op de nieuwe klassementsleider.

Yates demarreerde 4 kilometer voor de finish. De renner van Mitchelton-Scott slaat dit jaar de Ronde van Frankrijk over. Hij wil zich tijdens de Tirreno-Adriatico voorbereiden op de Ronde van Italiƫ, die op 3 oktober van start gaat.

Mathieu van der Poel was een groot deel van de etappe in de aanval. De Nederlander maakte deel uit van een kopgroep van maximaal tien renners. Hij werd 10 kilometer voor de finish achterhaald door het peloton.

De Tirreno-Adriatico eindigt maandag met een tijdrit van ruim 10 kilometer rond San Benedetto Del Tronto.