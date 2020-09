Al vijf afmeldingen voor officieus WK badminton landenteams

Al vijf landen hebben zich afgemeld voor de Thomas en Uber Cup in het Deense Aarhus. Het toernooi geldt als officieus WK badminton voor landenteams. Topland Indonesië is de laatste die uit vrees voor het coronavirus afziet van deelname aan het toernooi, dat van 3 tot en met 11 oktober wordt gehouden. Zuid-Korea, Australië, Taiwan en Thailand hadden zich eerder al teruggetrokken, meldde de internationale badmintonfederatie BWF.

Indonesië, meervoudig winnaar, was in het mannentoernooi (Thomas Cup) ingedeeld in een poule met ook Nederland. Bondscoach Ruud Bosch maakt eerder deze week zijn achtkoppige selectie bekend. De Nederlandse ploeg bestaat uit Mark Caljouw, Joran Kweekel, Finn Achthoven, Robin Tabeling, Ruben Jille, Ties van der Lecq, Wessel van der Aar en Brian Wassink. Nederland is niet vertegenwoordigd in het vrouwentoernooi (Uber Cup).

De Thomas en Uber Cup zou aanvankelijk in mei worden gespeeld, werd eerst verplaatst naar augustus en uiteindelijk geprogrammeerd in oktober. “De uitbraak van het coronavirus is in zowel Indonesië als andere landen nog niet onder controle. De situatie maakt de spelers ongerust”, liet een woordvoerder van het Indonesische team weten.