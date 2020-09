Eredivisie na 188 dagen weer van start in Friesland

Ruim een half jaar na de laatste wedstrijd in het afgebroken seizoen 2019-2020 gaat de eredivisie weer van start. De hoogste Nederlandse voetbalcompetitie begint in Friesland met sc Heerenveen – Willem II. Het was de bedoeling dat de eredivisie zaterdagmiddag al zou starten met het duel tussen FC Utrecht en AZ, maar op verzoek van de Alkmaarse club heeft de KNVB die wedstrijd uitgesteld.

AZ moet dinsdag namelijk in Oekraïne aantreden tegen Dinamo Kiev in de voorrondes van de Champions League. De ploeg die afgelopen seizoen werd geklasseerd als nummer 2 van de eredivisie, kan zich nu optimaal voorbereiden op dat Europese duel.

Twee weken geleden ging de Keuken Kampioen Divisie al van start. Nu gaat ook in de eredivisie de bal weer rollen, 188 dagen na de laatste wedstrijd op het hoogste niveau. Dat gebeurt als eerste in het Abe Lenstra-stadion, waar om 18.45 uur wordt afgetrapt. Om 20.00 uur start de wedstrijd PEC Zwolle – Feyenoord, een uur later klinkt in Enschede het eerste fluitsignaal bij FC Twente tegen Fortuna Sittard.

In alle stadions zijn fans van de thuisspelende club welkom, maar ze moeten vanwege de coronamaatregelen onderling wel 1,5 meter afstand houden. Dat betekent dat de voetbalclubs lang niet de volledige capaciteit van hun stadions kunnen gebruiken.