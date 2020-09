Finale op US Open tussen tennissters Osaka en Azarenka

Naomi Osaka en Victoria Azarenka staan zaterdag tegenover elkaar in het lege Arthur Ashe-stadion in New York, met als inzet de titel op de US Open. Beide tennissters hebben twee grandslamtitels op zak. Osaka zegevierde twee jaar geleden in New York en won enkele maanden later ook de Australian Open. Azarenka was in 2012 en 2013 de beste op het Australische grandslamtoernooi.

Osaka is nog ongeslagen in grandslamfinales. Azarenka stond in 2012 en 2013 ook in de finale van de US Open, maar daarin moest de Wit-Russin het steeds afleggen tegen Serena Williams. Donderdagavond nam Azarenka in de halve finales revanche op de Amerikaanse, die jaagt op het record van Margaret Court (24 grandslamtitels). De 31-jarige tennisster uit Minsk wist Williams voor het eerst te verslaan op een grandslam.

Osaka en Azarenka zouden elkaar twee weken geleden op dezelfde plek ook al treffen in de finale van het WTA-toernooi van Cincinnati. De Japanse meldde zich echter geblesseerd af, waardoor de titel naar Azarenka ging. Zaterdagavond om 22.00 uur Nederlandse tijd staan ze alsnog tegenover elkaar, dan met een grandslamtitel en 3 miljoen dollar (omgerekend ruim 2,5 miljoen euro) aan prijzengeld als inzet.