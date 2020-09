Gasly kan terugkeer naar Red Bull vergeten

Red Bull is niet van plan op de smeekbede van Pierre Gasly in te gaan om terug te mogen keren in het team. De renstal van Max Verstappen blijft inzetten op Alexander Albon, de tweede man in het Oostenrijkse Formule 1-team.

“Als het gaat om de bezetting van de stoeltjes bij Red Bull, dan concentreren wij ons op Albon”, aldus teambaas Christian Horner. “We willen hem alle kansen geven ook volgend jaar voor Red Bull te rijden en achten het niet zinvol om de coureurs weer om te wisselen.”

Gasly riep na zijn verrassende zege vorige week in de Grote Prijs van Italiƫ dat hij klaar is voor een terugkeer bij de Red Bull-renstal. De 24-jarige Fransman reed vorig jaar al voor het topteam, maar werd na twaalf races teruggestuurd naar opleidingsteam Toro Rosso, nu bekend als AlphaTauri. Albon nam toen zijn plek over. Maar omdat de Thai dit jaar, net als Gasly vorig jaar, niet kan tippen aan Verstappen, zag Gasly met zijn overwinning op Monza het bewijs geleverd dat hij weer promotie verdient.

Maar Horner ziet het anders. In zijn ogen is AlphaTauri niet meer het opleidingsteam van Red Bull. “Het is nu meer ons zusterteam en dat team heeft ook een sterke kopman nodig. Pierre doet het geweldig. Een definitief besluit wordt later dit jaar genomen, maar wat mij betreft verandert er niets” aldus Horner.

Verstappen viel zijn teambaas bij. “Iedereen kan terugkomen en het opnieuw proberen, maar het zal niet lukken”, liet de 22-jarige Nederlander weten aan persbureau Reuters. “Als ik Gasly was, zou ik bij AlphaTauri blijven. Op dit moment vechten we sowieso niet meer voor het kampioenschap, dus een sterke ploegmaat heb ik nu ook niet nodig.”