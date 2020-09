Golfster Van Dam valt terug in major ANA Inspiration

Golfster Anne van Dam is in de tweede ronde van de ANA Inspiration, de eerste major van dit jaar op Amerikaanse bodem, weggezakt in het klassement. De Arnhemse noteerde een tegenvallende score van 74 slagen, 2 boven par, en viel terug van de 19e naar de 44e plaats. Haar achterstand op de Amerikaanse leider Nelly Korda groeide naar 11 slagen.

Van Dam had na zeven holes op de snikhete golfbaan van Rancho Mirage in Californië al drie bogeys op haar kaart. Ze herstelde enigszins met drie birdies, maar voegde op de tweede negen holes ook nog twee bogeys toe. Korda deed het heel wat beter met een ronde van 67 slagen. Ze heeft in de tussenstand 2 slagen voorsprong op haar eerste achtervolgers, haar landgenote Lexi Thompson en de Deense Nanna Koerstz Madsen.

Van Dam, winnares van vijf toernooien op de Europese vrouwentour LET, deed vorige maand ook mee aan het Womens Open in Schotland. In die major eindigde ze als 45e.