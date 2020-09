Hersenschudding houdt wielrenner Bardet weken aan de kant

Wielrenner Romain Bardet moet enkele weken rust houden. Dat meldt AG2R La Mondiale, de ploeg van de Franse klimmer die vrijdag een hersenschudding overhield aan een valpartij in de dertiende etappe.

Bardet was betrokken bij de valpartij waarbij Bauke Mollema zijn linkerpols brak. Bardet bereikte nog wel de finish, maar gaf op toen bleek dat hij een hersenschudding had. Onderzoek in een ziekenhuis wees zaterdag uit dat Bardet geen andere blessures aan zijn val heeft overgehouden.

Bardet was de nummer 4 van het algemeen klassement toen hij aan de dertiende etappe begon.